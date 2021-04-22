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Будущее транспортного ландшафта: в ЕС утвердили правила для дронов

Новина українською → Брюссель, Четверг 22 апреля 2021 18:03
Будущее транспортного ландшафта: в ЕС утвердили правила для дронов Фото: дроны будут летать по правилам (ssu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия приняла пакет правил "U-пространства". Три инструкции определяют условия безопасных полетов беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Об этом сообщается на сайте Еврокомисии.

Эти правила вводят новые нормы для операторов беспилотных летательных аппаратов, позволяя им выполнять более сложные и дальние операции, особенно в загруженном, низкоуровневом воздушном пространстве (ниже 120 м) и вне поля зрения.

U- пространство гармонизирует условия, необходимые для безопасной эксплуатации пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов, предотвращения столкновения дронов с другими летательными аппаратами.

Как отметила еврокомиссар по транспорту Адин Вэлеан, дроны - часть будущего транспортного и логистического ландшафта.

"Существует огромный потенциал, когда речь идет о новых услугах по доставке грузов, а также о других инновационных приложениях, включая полеты дронов с пассажирами на борту в будущем", - сказала она.

Отметим, U-пространство включено в "Стратегию устойчивой и интеллектуальной мобильности", обнародованную в декабре 2020 года.

Пакет нормативных требований вступит в силу с 26 января 2023 года. Агентство по авиационной безопасности Европейского союза (EASA) готовит технические спецификации, чтобы позволить отрасли и компетентным органам подготовиться к внедрению.

Напомним, Еврокомиссия предложила правила и меры, призванные превратить Европу в глобальный центр безопасного искусственного интеллекта, минимизировав риски для европейских ценностей.

Как сообщало РБК-Украина, представители стран-членов Европейского союза согласовали технические характеристики цифровых ("зеленых") COVID-сертификатов. Введение таких сертификатов должно позволить восстановить туризм в Европе.

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