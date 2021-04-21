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Еврокомиссия хочет ограничить использование искусственного интеллекта

Новина українською → Брюссель, Среда 21 апреля 2021 18:02
Еврокомиссия хочет ограничить использование искусственного интеллекта Фото: Еврокомиссия хочет ограничить использование искусственного интеллекта (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Еврокомиссия хочет ограничить использование искусственного интеллекта в нескольких сферах. В частности, таких как массовое наблюдение и социальные кредитные рейтинги.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

В частности, Еврокомиссия предложила правила и меры, призванные превратить Европу в глобальный центр безопасного искусственного интеллекта, минимизировав риски для европейских ценностей.

"С помощью этих знаковых правил ЕС возглавляет разработку новых глобальных норм, которые обеспечат доверие к искусственному интеллекту. Устанавливая стандарты, мы можем проложить путь к этичным технологиям во всем мире и гарантировать, чтобы ЕС остался конкурентоспособным на этом пути", - заявила исполнительный зампред Еврокомиссии Маргрете Вестагер.

Еврокомиссия описывает свой проект как "первую в истории правовую базу по искусственному интеллекту" и прилагает скоординированный план действий государств-членов ЕС.

В Еврокомиссии уверены, что это в сочетании гарантирует безопасность и основные права граждан и предприятий, одновременно способствуя внедрению ИИ, инвестициям и инновациям.

Согласно предложению регулятора, чтобы попасть на рынок, технологии должны соответствовать требованиям безопасности, точности, надежности, открытости пользователям и регуляторам, качества данных и других.

Еврокомиссия считает неприемлемым использование ИИ в "приложениях, которые манипулируют поведением человека, чтобы обойти его волю" и системы "социального рейтинга".

Среди "высокорисковых" способов использования ИИ, Еврокомиссия называет, например:

  • автоматическую оценку результатов экзамена;
  • применение ИИ в роботизированной хирургии;
  • кредитный скоринг;
  • оценку достоверности доказательств в суде;
  • программное обеспечение для найма сотрудников;
  • использование алгоритмов при проверке документов.

После принятия Европарламентом эти правила будут напрямую применяться на всей территории ЕС. Параллельно ЕК продолжит сотрудничество с государствами-членами ЕС в реализации мер, объявленных в Скоординированном плане.

Напомним, Министерство цифровой трансформации и Высший совет правосудия начали работу над амбициозным проектом по внедрению искусственного интеллекта в судебную систему Украины. Экспериментальный пилотный проект планируют запустить в течение 2022 года в одном из районных судов.

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