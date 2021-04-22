Майбутнє транспортного ландшафту: у ЄС затвердили правила для дронів

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Ці правила вводять нові норми для операторів безпілотних літальних апаратів, дозволяючи їм виконувати більш складні і далекі операції, особливо в завантаженому, низькорівневому повітряному просторі (нижче 120 м) і поза полем зору.

U-простір гармонізує умови, необхідні для безпечної експлуатації пілотованих і безпілотних літальних апаратів, запобігання зіткнення дронів з іншими літальними апаратами.

Як зазначила єврокомісар з транспорту Адін Велеан, дрони - частина майбутнього транспортного і логістичного ландшафту.

"Існує величезний потенціал, коли мова йде про нові послуги з доставки вантажів, а також про інші інноваційні додатки, включаючи польоти дронів з пасажирами на борту в майбутньому", - сказала вона.

Зазначимо, U-простір включено в "Стратегію стійкої та інтелектуальної мобільності", оприлюднену в грудні 2020 року.

Пакет нормативних вимог набуде чинності з 26 січня 2023 року. Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) готує технічні специфікації, щоб дозволити галузі та компетентним органам підготуватися до впровадження.

