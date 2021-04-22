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Майбутнє транспортного ландшафту: у ЄС затвердили правила для дронів

Новость на русском → Брюссель, Четвер 22 квітня 2021 18:03
Майбутнє транспортного ландшафту: у ЄС затвердили правила для дронів Фото: Дрони будуть літати за правилами (ssu.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Європейська комісія прийняла пакет правил "U-простору". Три інструкції визначають умови безпечних польотів безпілотних літальних апаратів (дронів).

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Ці правила вводять нові норми для операторів безпілотних літальних апаратів, дозволяючи їм виконувати більш складні і далекі операції, особливо в завантаженому, низькорівневому повітряному просторі (нижче 120 м) і поза полем зору.

U-простір гармонізує умови, необхідні для безпечної експлуатації пілотованих і безпілотних літальних апаратів, запобігання зіткнення дронів з іншими літальними апаратами.

Як зазначила єврокомісар з транспорту Адін Велеан, дрони - частина майбутнього транспортного і логістичного ландшафту.

"Існує величезний потенціал, коли мова йде про нові послуги з доставки вантажів, а також про інші інноваційні додатки, включаючи польоти дронів з пасажирами на борту в майбутньому", - сказала вона.

Зазначимо, U-простір включено в "Стратегію стійкої та інтелектуальної мобільності", оприлюднену в грудні 2020 року.

Пакет нормативних вимог набуде чинності з 26 січня 2023 року. Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) готує технічні специфікації, щоб дозволити галузі та компетентним органам підготуватися до впровадження.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала правила і заходи, покликані перетворити Європу на глобальний центр безпечного штучний інтелект, мінімізувавши ризики для європейських цінностей.

Як повідомляло РБК-Україна, представники країн-членів Європейського Союзу погодили технічні характеристики цифрових ("зелених") COVID-сертифікатів. Введення таких сертифікатів має дозволити відновити туризм в Європі.

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