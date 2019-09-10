ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Будущее под разными углами зрения

Новости » Пресс-релизы    10.09.2019 - 12:37
Будущее под разными углами зрения

15 сентября 2019 года в КВЦ «Парковый» состоится Международный образовательный форум «Facing the Future». Организаторы – Бизнес-школа МИМ и издательство «Book Chef» - впервые собрали в Украине ведущих футуристов мира, согласно прогнозам которых выстраивают свои стратегии крупнейшие трансатлантические компании, прислушиваются ТОП-бизнесмены и даже главы государств.

Так, в рамках форума выступит автор бестселлеров «Sapiens. История человечества от прошлого к будущему», «Homo Deus: за кулисами будущего» и «21 урок для 21-го века», историк-медиевист, Ювал Ной ХАРАРИ* и известный футуролог, основатель консалтинговой компании по вопросам будущего Futuratinow и The Sustainable Luxury Forum Кристофер КОРДИ.

Программа мероприятия состоит из двух частей – первая «Future that we met», посвященная обсуждению ближайшего будущего, и вторая - «Lessons for tomorrow», посвященная долгосрочным прогнозам.

Модерировать мероприятие будут: экс-министр экономики Павел Шеремета и президент BMDA, вице-президент Института Адизеса (США) в Литве - Виргиниус Кундротас.

К участию в Форуме приглашены предприниматели, политики, топ-менеджеры ведущих украинских компаний, представители иностранных бизнес-школ и ведущие ученые.

Начало мероприятия в 13:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Прибыль, полученная от проведения мероприятия, будет направлена на благотворительную поддержку украинских образовательных проектов.

Оргкомитет Международного образовательного форума «Facing the Future»,
Анна Седая
(096) 089 01 30
anna.siedaia1@gmail.com

*Организация визита в Украину профессора Харари состоится при содействии Фонда Виктора Пинчука.

Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь