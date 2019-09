Будущее под разными углами зрения

15 сентября 2019 года в КВЦ «Парковый» состоится Международный образовательный форум «Facing the Future». Организаторы – Бизнес-школа МИМ и издательство «Book Chef» - впервые собрали в Украине ведущих футуристов мира, согласно прогнозам которых выстраивают свои стратегии крупнейшие трансатлантические компании, прислушиваются ТОП-бизнесмены и даже главы государств.

Так, в рамках форума выступит автор бестселлеров «Sapiens. История человечества от прошлого к будущему», «Homo Deus: за кулисами будущего» и «21 урок для 21-го века», историк-медиевист, Ювал Ной ХАРАРИ* и известный футуролог, основатель консалтинговой компании по вопросам будущего Futuratinow и The Sustainable Luxury Forum Кристофер КОРДИ.

Программа мероприятия состоит из двух частей – первая «Future that we met», посвященная обсуждению ближайшего будущего, и вторая - «Lessons for tomorrow», посвященная долгосрочным прогнозам.

Модерировать мероприятие будут: экс-министр экономики Павел Шеремета и президент BMDA, вице-президент Института Адизеса (США) в Литве - Виргиниус Кундротас.

К участию в Форуме приглашены предприниматели, политики, топ-менеджеры ведущих украинских компаний, представители иностранных бизнес-школ и ведущие ученые.

Начало мероприятия в 13:00. Билеты можно приобрести по ссылке.

Прибыль, полученная от проведения мероприятия, будет направлена на благотворительную поддержку украинских образовательных проектов.

Оргкомитет Международного образовательного форума «Facing the Future»,

Анна Седая

(096) 089 01 30

anna.siedaia1@gmail.com

*Организация визита в Украину профессора Харари состоится при содействии Фонда Виктора Пинчука.