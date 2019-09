Майбутнє під різними кутами зору

15 вересня 2019 року в КВЦ «Парковий» відбудеться Міжнародний освітній форум «Facing the Future». Організатори – Бізнес-школа МІМ та видавництво «Book Chef» - вперше зібрали в Україні провідних футуристів світу, відповідно до прогнозів яких вибудовують свої стратегії найбільші трансатлантичні компанії, прислухаються ТОП-бізнесмени і навіть глави держав.

Так, у рамках форуму виступить автор бестселерів «Sapiens. Історія людства від минулого до майбутнього», «Homo Deus: за лаштунками майбутнього» та «21 урок для 21-го століття», історик-медієвіст, Ювал Ной ХАРАРІ* та відомий футуролог, засновник консалтингової компанії з питань майбутнього Futuratinow та The Sustainable Luxury Forum Крістофер КОРДІ.

Програма заходу складається з двох частин – перша «Future that we met», присвячена обговоренню найближчого майбутнього, та друга - «Lessons for tomorrow», присвячена довгостроковим прогнозам.

Модеруватимуть захід екс-міністр економіки Павло Шеремета та президент BMDA, віце-президент Інституту Адізеса (США) у Литві - Віргініус Кундротас.

До участі у Форумі запрошені підприємці, політики, топ-менеджери провідних українських компаній, представники іноземних бізнес-шкіл та провідні науковці.

Початок заходу о 13:00. Квитки можна придбати за посиланням.

Прибуток, отриманий від проведення заходу, буде спрямований на благодійну підтримку українських освітніх проектів.

Оргкомітет Міжнародного освітнього форуму «Facing the Future»,

Анна Сєдая

(096) 089 01 30

anna.siedaia1@gmail.com

*Організація візиту в Україну професора Харарі відбудеться за сприяння Фонду Віктора Пінчука.