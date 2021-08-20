Будущее Крыма: большинство украинцев за крымскотатарскую национальную автономию

Кроме того, 61% респондентов поддерживает законодательное закрепление статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины, что недавно произошло после принятия закона Украины "О коренных народах Украины".

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины по оккупированным Россией территориям. Опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.