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Будущее Крыма: большинство украинцев за крымскотатарскую национальную автономию

Автор: Александр Белоус

В августе 2021 года большинство граждан Украины (57%) поддерживает образование на территории Крыма крымскотатарской национальной автономии после освобождения от российской оккупации. В сравнении с 2018 годом поддержка автономии выросла на 7% с одновременным уменьшением на 6%, тех, кто выступает против такого развития событий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова.

Кроме того, 61% респондентов поддерживает законодательное закрепление статуса крымскотатарского народа как коренного народа Украины, что недавно произошло после принятия закона Украины "О коренных народах Украины".

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" и Центром Разумкова с 29 июля по 4 августа 2021 года во всех регионах Украины по оккупированным Россией территориям. Опрошено 2019 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в августе 2021 года мнения о возможности возвращения Крыма в состав Украины среди украинцев разделились: 43% считает, что так или иначе в будущем территория Крым снова вернется в состав Украины, 44% – считает, что это маловероятно или вообще невозможно.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года лишь 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).

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