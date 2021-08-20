Майбутнє Криму: більшість українців за кримськотатарську національної автономію

Одночасно з тим 61% підтримує законодавче закріплення статусу кримськотатарського народу як корінного народу України, яке нещодавно сталося після ухвалення закону України "Про корінні народи України".

Дослідження проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 29 липня по 4 серпня 2021 року в усіх регіонах України за окупованих Росією територій. Опитано 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.