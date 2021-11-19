Будущая коалиция в парламенте Германии планирует легализовать каннабис

Свободная демократическая партия Германии (СвДП), "Зеленые" и Социал-демократическая партия (СДП), которые формируют новую коалицию в Бундестаге, планируют разрешить легализацию продажи каннабиса. Отмечается, что правила маркетинга по его распространению будут ужесточены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.
По данным издания, СДП, "Зеленые" и СвДП рассматривают возможность ввести контролируемые поставки каннабиса взрослым для потребления в лицензированных магазинах. При этом будущая коалиция планирует обеспечить защиту несовершеннолетних.
Отмечается, что закон о легализации каннабиса должен быть пересмотрен через четыре года с учетом социальных последствий. При этом правила маркетинга и спонсорства алкоголя, никотина и каннабиса планируется ужесточить.
Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует в 2022 году рассмотреть вопрос об исключении каннабиса из списка запрещенных веществ.
Отметим, в июле Верховная рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине - законопроект отправили на доработку авторам.