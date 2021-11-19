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Будущая коалиция в парламенте Германии планирует легализовать каннабис

Автор: Дмитрий Кузнецов

Свободная демократическая партия Германии (СвДП), "Зеленые" и Социал-демократическая партия (СДП), которые формируют новую коалицию в Бундестаге, планируют разрешить легализацию продажи каннабиса. Отмечается, что правила маркетинга по его распространению будут ужесточены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

По данным издания, СДП, "Зеленые" и СвДП рассматривают возможность ввести контролируемые поставки каннабиса взрослым для потребления в лицензированных магазинах. При этом будущая коалиция планирует обеспечить защиту несовершеннолетних.

Отмечается, что закон о легализации каннабиса должен быть пересмотрен через четыре года с учетом социальных последствий. При этом правила маркетинга и спонсорства алкоголя, никотина и каннабиса планируется ужесточить.

Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует в 2022 году рассмотреть вопрос об исключении каннабиса из списка запрещенных веществ.

Отметим, в июле Верховная рада провалила легализацию медицинского каннабиса в Украине - законопроект отправили на доработку авторам.

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