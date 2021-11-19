Майбутня коаліція в парламенті Німеччини планує легалізувати канабіс

Вільна демократична партія Німеччини (ВДП), "Зелені" і Соціал-демократична партія (СДП), які формують нову коаліцію в Бундестазі, планують дозволити легалізацію продажу канабісу. Відзначається, що правила маркетингу по його поширенню будуть посилені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Handelsblatt.

За даними видання, СДП, "Зелені" і ВДП розглядають можливість ввести контрольовані постачання канабісу дорослим для споживання в ліцензованих магазинах. При цьому майбутня коаліція планує забезпечити захист неповнолітніх.

Відзначається, що закон про легалізацію канабісу повинен бути переглянутий через чотири роки з урахуванням соціальних наслідків. При цьому правила маркетингу і спонсорства алкоголю, нікотину і канабісу планується посилити.