Будує "зуби дракона" для РФ. Підприємець з оточення гауляйтера Балицького отримав підозру

Як зазначають у відомстві, мова йде про місцевого підприємця Ігоря Скоробогатька, який після початку повномасштабного вторгнення РФ підтримав російських загарбників та запропонував їм свою "допомогу" у війні проти України.

Завдяки цьому в жовтні 2022 року він отримав від окупантів масштабний "підряд" на виготовлення понад 1000 протитанкових загороджень, відомих як "зуби дракона". Ці пірамідальні бетонні перешкоди, які загарбники встановлюють уздовж власних ліній оборони, щоб стримати контрнаступ ЗСУ на південному фронті.

Також за даними слідства, Скоробогатько входить до близького оточення гауляйтера Балицького, який сприяв його призначенню на "посаду" очільника захопленого "Мелітопольського асфальтобетонного заводу".

"На потужностях заводу влітку 2022 року він почав реконструкцію траси "Мелітополь - Бердянськ". Це автосполучення окупанти використовують для перекидання особового складу та військової техніки по території регіону, а також до Криму та у зворотному напрямку", - кажуть в СБУ.

Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині на півдні України. Однак, СБУ знає про його місця перебування.

Що відомо про "зуби дракона"

Росія зміцнює свої позиції в районах окупації на півдні та сході України за допомогою спецспоруд, так званих "зубів дракона". Вони нагадують бетонні піраміди. На думку окупантів, це нібито має запобігти швидкому прориву Збройних сил України. Такі споруди з'явилися під Попасною в Луганській області, а збудовані бетонні споруди такого типу на півдні дозволили окупантам організовано відступити з Херсона восени 2022 року.

На російському "Авіто" опубліковано десятки оголошень про продаж "зубів дракона". Зокрема, за даними журналістів, до виготовлення пірамідок підключилися будівельні компанії та виробники бетону із Санкт-Петербурга, Москви та Підмосков'я. Деякі виготовляють кілька сотень на місяць, а деякі виробляють їх тисячами.