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Будує залізницю для ворога. Повідомлено про підозру "міністру транспорту ДНР"

Ілюстративне зображення (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Так званому міністру транспорту "ДНР" повідомлено підозру через будівництво залізничних шляхів для перекидання ворожих військ на передову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Мова йде про колишнього очільника головного управління автодоріг у Нижньогородській області Російської Федерації - Володимира Тужиліна. У травні 2023 він очолив так зване "Міністерство транспорту "ДНР". 

На цій "посаді" підозрюваний займається будівництво нових транспортних шляхів для перекидання військ ворога з Ростовської області в Україну. Залізнична лінія проходитиме з території Росії у напрямку Донецька. 

Фото: Володимир Тужилін (t.me/SBUkr)

Зокрема Тужилін організовує транспортне сполучення тимчасово окупованого Маріуполя з тимчасово окупованими Бердянськом та Мелітополем. Ворон планує використовувати цей маршрут в якості альтернативи для перекидання своїх військ до Криму та на передову південного фронту. 

Тужиліну заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. 

"Наразі він перебуває на тимчасово окупованій території на сході нашої держави. Служба безпеки встановила місце перебування зловмисника і проводить комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - додає СБУ. 

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ також повідомило про підозру так званому "міністру зв'язку "ДНР", який допомагав Федеральній службі безпеки (ФСБ) встановлювати на "прослушку" жителів Донецька.

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