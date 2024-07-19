Строит железную дорогу для врага. Сообщено о подозрении "министру транспорта ДНР"

Так называемому министру транспорта "ДНР" сообщено подозрение из-за строительства железнодорожных путей для переброски вражеских войск на передовую.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Речь идет о бывшем главе главного управления автодорог в Нижегородской области Российской Федерации - Владимире Тужилине. В мае 2023 года он возглавил так называемое "Министерство транспорта "ДНР".
На этой "должности" подозреваемый занимается строительство новых транспортных путей для переброски войск врага из Ростовской области в Украину. Железнодорожная линия будет проходить с территории России в направлении Донецка.
Фото: Владимир Тужилин (t.me/SBUkr)
В частности Тужилин организует транспортное сообщение временно оккупированного Мариуполя с временно оккупированными Бердянском и Мелитополем. Ворон планирует использовать этот маршрут в качестве альтернативы для переброски своих войск в Крым и на передовую южного фронта.
Тужилину заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
"Сейчас он находится на временно оккупированной территории на востоке нашего государства. Служба безопасности установила местонахождение злоумышленника и проводит комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности", - добавляет СБУ.
Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ также сообщило о подозрении так называемому "министру связи "ДНР", помогавшему Федеральной службе безопасности (ФСБ) устанавливать на "прослушку" жителей Донецка.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.