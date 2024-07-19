Строит железную дорогу для врага. Сообщено о подозрении "министру транспорта ДНР"

Так называемому министру транспорта "ДНР" сообщено подозрение из-за строительства железнодорожных путей для переброски вражеских войск на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Речь идет о бывшем главе главного управления автодорог в Нижегородской области Российской Федерации - Владимире Тужилине. В мае 2023 года он возглавил так называемое "Министерство транспорта "ДНР".

На этой "должности" подозреваемый занимается строительство новых транспортных путей для переброски войск врага из Ростовской области в Украину. Железнодорожная линия будет проходить с территории России в направлении Донецка.

Фото: Владимир Тужилин (t.me/SBUkr)

В частности Тужилин организует транспортное сообщение временно оккупированного Мариуполя с временно оккупированными Бердянском и Мелитополем. Ворон планирует использовать этот маршрут в качестве альтернативы для переброски своих войск в Крым и на передовую южного фронта.

Тужилину заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

"Сейчас он находится на временно оккупированной территории на востоке нашего государства. Служба безопасности установила местонахождение злоумышленника и проводит комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности", - добавляет СБУ.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры.