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Будучность - Заря: где смотреть матч

Новости » Спорт    25.07.2019 - 14:54
Будучность - Заря: где смотреть матч
Фото: "Будучность" - "Заря" (twitter.com/FCZoryaOfficial)

Где и когда начнется первый поединок отбора Лиги Европы

Луганская "Заря" проведет на выезде первый матч в рамках второго квалификационного раунда Лиги Европы с серебряным призером чемпионата Черногории "Будучностью". Букмекеры отдают предпочтение подопечным Скрипника.

25 июля 21:45
Подгорица, стадион "Градськи" 

 

"Заря" первой из украинских клубов откроет европейский сезон. Луганская команда в черногорском городе Подгорице на стадионе "Градски" сыграет с местным клубом "Будучность".

На территории Украины поединок покажет телеканал УНИАН (входит в группу компаний 1+1). Игра начнется 25 июля в 21:45 по киевскому времени. Прокомментирует эту встречу Владимир Зверов. 

Напомним, накануне украинская команда отправилась на матч в составе 20 игроков.

Будучность - Заря: анонс матча "Заря" первой из украинских команд стартует в еврокубках-2019/20
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