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Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Буду повторювати постійно". Зеленський звернувся до Заходу після масового обстрілу

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-України)
Автор: Дмитро Левицький

Україна потребує надійної системи протиповітряної оборони, щоб захищатися від російських ракетних ударів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

Так, глава держави, реагуючи на сьогоднішній російський масований ракетний обстріл, закликав західних партерів знайди можливість посилити українську ППО.

"Буду повторювати це постійно: Шановні наші партнери, знайдіть можливість надати нам надійний щит ППО. Це порятунок життів людей", - наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні російські війська випустили по Україні понад 60 ракет. Більшість ракет збила українська ППО, але частина - влучила в будинки та енергетичні об'єкти.

Після цього представник адміністрації президента США Джон Кірбі заявив, що наступний пакет американської військової допомоги Україні буде містити системи ППО.

Зазначимо, до цього американські ЗМІ повідомляли, що США готуються надати Україні сучасні системи ППО Patriot.

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Володимир ЗеленськийПВОВійна Росії проти Україниракетный удар