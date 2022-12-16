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"Буду повторять постоянно". Зеленский обратился к Западу после массового обстрела

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украина нуждается в надежной системе противовоздушной обороны, чтобы защищаться от российских ракетных ударов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеообращение.

Так, глава государства, реагируя на сегодняшний российский массированный ракетный обстрел, призвал западных партеров найти возможность усилить украинскую ПВО.

"Буду повторять это постоянно: Уважаемые наши партнеры, найдите возможность предоставить нам надежный щит ПВО. Это спасение жизней людей", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня российские войска выпустили по Украине более 60 ракет. Большинство ракет сбила украинская ПВО, но часть - попала в дома и энергетические объекты.

После этого представитель администрации президента США Джон Кирби заявил, что следующий пакет американской военной помощи Украине будет содержать системы ПВО.

Отметим, ранее американские СМИ сообщали, что США готовятся предоставить Украине современные системы ПВО Patriot.

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