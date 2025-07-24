"Буду газом травити українців": ГУР викрило застосування хімзброї РФ

Українські розвідники оримали підтвердження застосування росіянами хімічної зброї на фронті.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки України.
Зокрема, у радіоперехопленні один із командирів російської армії обговорює підготовку до застосування забороненої міжнародними конвенціями хімічної зброї проти позицій українських захисників.
"Зараз я буду газом труїти у підвалі", - говорить він.
Після цього окупант наказує своїм підлеглим добити уражених газом українських оборонців.
"Якщо у мене не вийде - добити, після газу, поки вони там кашляють, не бачать, їх треба буде швиденько добити після цього.", - зазначає він.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України наголошує - за кожен воєнний злочин, скоєний проти українського народу, буде справедлива відплата.
Раніше ГУР повідомляло, що росіяни системно використовують на фронті хімікати. Зокрема, у Запорізькій області дедалі частіше фіксуються випадки застосування ворогом боєприпасів з отруйним газом.
Крім того, Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) оприлюднила звіт, який підтверджує виявлення отруйної речовини у зразках, зібраних у зоні бойових дій у Дніпропетровській області.
У цих звітах аналізуються випадки використання газу поблизу сіл Мар’ївка та Іллінка у 2024 році.
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