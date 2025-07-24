"Буду газом травить украинцев": ГУР разоблачило применение химоружия РФ

Украинские разведчики оримали подтверждение применения россиянами химического оружия на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
В частности, в радиоперехвате один из командиров российской армии обсуждает подготовку к применению запрещенного международными конвенциями химического оружия против позиций украинских защитников.
"Сейчас я буду газом травить в подвале", - говорит он.
После этого оккупант приказывает своим подчиненным добить пораженных газом украинских защитников.
"Если у меня не получится - добить, после газа, пока они там кашляют, не видят, их надо будет быстренько добить после этого.", - отмечает он.
Главное управление разведки Министерства обороны Украины отмечает - за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие.
Ранее ГУР сообщало, что россияне системно используют на фронте химикаты. В частности, в Запорожской области все чаще фиксируются случаи применения врагом боеприпасов с ядовитым газом.
Кроме того, Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала отчет, подтверждающий обнаружение ядовитого вещества в образцах, собранных в зоне боевых действий в Днепропетровской области.
В этих отчетах анализируются случаи использования газа вблизи сел Марьевка и Ильинка в 2024 году.
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