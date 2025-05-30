Будьте уважні: топ-5 ознак, що цю машину з пробігом купувати небезпечно

Остаточне рішення про покупку конкретного вживаного автомобіля краще приймати разом з експертом вторинного ринку, або – з досвідченим майстром СТО. Проте однозначно непридатні машини варто відсіювати без залучення професіоналів – так буде дешевше. Тим більше, що такі авто мають надійні маркери свого сумного і сумнівного стану.

Корозія на кузові

Поодинокі цятки іржі на зовнішніх деталях автомобіля, якому понад десять років, не є критичними. Проте, якщо корозія зачепила важливі силові елементи, такі як пороги або лонжерони, ситуація стає значно серйознішою, а ремонт – дуже дорогим.

Крім того, масштабне поверхневе пошкодження на зовнішніх панелях зрештою вимагатиме ще й фарбування, що є одним із найдорожчих видів ремонту. Тому, наприклад, іржаві двері (зазвичай у нижній частині) теж є ознакою небажаної покупки.

Сумнів щодо пробігу

Якщо автомобіль на вигляд старіший, ніж запевняє його одометр, варто поставитися до такої машини з обережністю. Ви ніколи не будете знати напевне, на скільки тисяч кілометрів недобрі люди "скрутили" показники одометра – це може бути і річний пробіг машини, і пробіг, який вичерпав весь ресурс двигуна й трансмісії.

Майте на увазі, що в Україні знайти авто 5–7-річного віку з реальними показниками пробігу на одометрі непросто, але можливо. Для цього знадобиться час та фінансові витрати на діагностику й перевірку історії автомобіля.

Ознаки недбалого використання

Тримайтесь подалі від машини, якою попередній власник нехтував, заощаджуючи на ремонтах і належному обслуговуванні. Є такий підхід до користування автомобілем – запланувавши у майбутньому продаж, власник припиняє витрачати на машину будь-які кошти, крім пального. Така експлуатація "вбиває" вузли і агрегати, які в принципі ще мали певний запас ресурсу.

До тривожних сигналів належать різні типи шин і дисків, неліквідовані наслідки ДТП, тріщини на склі, брудний салон, захаращений багажник, а також нестандартні, пристосовані від інших моделей, деталі під капотом.

Підозрілі документи

Оформлення угоди "за техпаспортом" може бути допустимим лише для автомобіля з дуже низькою вартістю, проте навіть у цьому випадку є ризик втратити транспортний засіб, якщо справжній власник заявить про свої права.

Якщо ви не маєте юридичних знань, краще уникати машин із будь-якими обтяженнями, хоча б і за привабливою ціною. Також слід звернути увагу на стан номерів на кузові та двигуні – будь-які сумнівні моменти можуть свідчити про проблеми з документами.

Продавець хитрує

Багато що про автомобіль може сказати людина, яка його продає – і йдеться не тільки про її слова. Якщо продавець обманює, або в його розповіді про машину є невідповідності, або він запевняє, що продає її за дорученням і не знає нічого про її минуле – варто пошукати інший варіант.

Справа у тому, що навпаки, аби отримати максимально повне уявлення про стан автомобіля, бажано дізнатися якомога більше про його історію та умови експлуатації.

Висновок: рішення має бути виваженим

Якщо ви вирішили зупинитися на певному варіанті, не пошкодуйте часу на детальне дослідження його технічного стану та правового статусу. Не поспішайте з оплатою, поки не будете впевнені, що автомобіль відповідає вашим вимогам. Не варто піддаватися на заклики продавця швидше укласти угоду – навряд чи вам є сенс поспішати, адже пропозиція на ринку вживаних автомобілів набагато більша, ніж попит, і ви скоро знайдете альтернативний варіант.

Нещодавно експерти РБК-Україна пропонували поради, що допоможуть вибрати хороший автосервіс.

Також РБК-Україна розповідало, як неправильний бензин впливає на автомобіль та як виправити ситуацію.