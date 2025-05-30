Будьте уважні: топ-5 ознак, що цю машину з пробігом купувати небезпечно

Вибір гідного екземпляра при покупці – найскладніше з усього, що пов’язане з вживаним автомобілем. Щоб сходу відфільтрувати відверто неприйнятні екземпляри, слід знати їхні ознаки.
Про основні маркери критичного зносу і сумнівного минулого вживаного авто читайте в матеріалі РБК-Україна.
Остаточне рішення про покупку конкретного вживаного автомобіля краще приймати разом з експертом вторинного ринку, або – з досвідченим майстром СТО. Проте однозначно непридатні машини варто відсіювати без залучення професіоналів – так буде дешевше. Тим більше, що такі авто мають надійні маркери свого сумного і сумнівного стану.
Поодинокі цятки іржі на зовнішніх деталях автомобіля, якому понад десять років, не є критичними. Проте, якщо корозія зачепила важливі силові елементи, такі як пороги або лонжерони, ситуація стає значно серйознішою, а ремонт – дуже дорогим.
Крім того, масштабне поверхневе пошкодження на зовнішніх панелях зрештою вимагатиме ще й фарбування, що є одним із найдорожчих видів ремонту. Тому, наприклад, іржаві двері (зазвичай у нижній частині) теж є ознакою небажаної покупки.
Якщо автомобіль на вигляд старіший, ніж запевняє його одометр, варто поставитися до такої машини з обережністю. Ви ніколи не будете знати напевне, на скільки тисяч кілометрів недобрі люди "скрутили" показники одометра – це може бути і річний пробіг машини, і пробіг, який вичерпав весь ресурс двигуна й трансмісії.
Майте на увазі, що в Україні знайти авто 5–7-річного віку з реальними показниками пробігу на одометрі непросто, але можливо. Для цього знадобиться час та фінансові витрати на діагностику й перевірку історії автомобіля.
Тримайтесь подалі від машини, якою попередній власник нехтував, заощаджуючи на ремонтах і належному обслуговуванні. Є такий підхід до користування автомобілем – запланувавши у майбутньому продаж, власник припиняє витрачати на машину будь-які кошти, крім пального. Така експлуатація "вбиває" вузли і агрегати, які в принципі ще мали певний запас ресурсу.
До тривожних сигналів належать різні типи шин і дисків, неліквідовані наслідки ДТП, тріщини на склі, брудний салон, захаращений багажник, а також нестандартні, пристосовані від інших моделей, деталі під капотом.
Оформлення угоди "за техпаспортом" може бути допустимим лише для автомобіля з дуже низькою вартістю, проте навіть у цьому випадку є ризик втратити транспортний засіб, якщо справжній власник заявить про свої права.
Якщо ви не маєте юридичних знань, краще уникати машин із будь-якими обтяженнями, хоча б і за привабливою ціною. Також слід звернути увагу на стан номерів на кузові та двигуні – будь-які сумнівні моменти можуть свідчити про проблеми з документами.
Багато що про автомобіль може сказати людина, яка його продає – і йдеться не тільки про її слова. Якщо продавець обманює, або в його розповіді про машину є невідповідності, або він запевняє, що продає її за дорученням і не знає нічого про її минуле – варто пошукати інший варіант.
Справа у тому, що навпаки, аби отримати максимально повне уявлення про стан автомобіля, бажано дізнатися якомога більше про його історію та умови експлуатації.
Якщо ви вирішили зупинитися на певному варіанті, не пошкодуйте часу на детальне дослідження його технічного стану та правового статусу. Не поспішайте з оплатою, поки не будете впевнені, що автомобіль відповідає вашим вимогам. Не варто піддаватися на заклики продавця швидше укласти угоду – навряд чи вам є сенс поспішати, адже пропозиція на ринку вживаних автомобілів набагато більша, ніж попит, і ви скоро знайдете альтернативний варіант.
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