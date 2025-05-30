Будьте внимательны: топ-5 признаков, что эту машину с пробегом покупать опасно

Окончательное решение о покупке конкретного подержанного автомобиля лучше принимать вместе с экспертом вторичного рынка, либо - с опытным мастером СТО. Однако однозначно непригодные машины стоит отсеивать без привлечения профессионалов - так будет дешевле. Тем более, что такие авто имеют надежные маркеры своего печального и сомнительного состояния.

Коррозия на кузове

Одиночные пятнышки ржавчины на внешних деталях автомобиля, которому более десяти лет, не являются критическими. Однако, если коррозия зацепила важные силовые элементы, такие как пороги или лонжероны, ситуация становится значительно серьезнее, а ремонт - очень дорогим.

Кроме того, масштабное поверхностное повреждение на внешних панелях в конце концов потребует еще и покраски, что является одним из самых дорогих видов ремонта. Поэтому, например, ржавые двери (обычно в нижней части) тоже являются признаком нежелательной покупки.

Сомнение относительно пробега

Если автомобиль на вид старше, чем уверяет его одометр, стоит отнестись к такой машине с осторожностью. Вы никогда не будете знать наверняка, на сколько тысяч километров недобрые люди "скрутили" показатели одометра - это может быть и годовой пробег машины, и пробег, который исчерпал весь ресурс двигателя и трансмиссии.

Имейте в виду, что в Украине найти авто 5-7-летнего возраста с реальными показателями пробега на одометре непросто, но возможно. Для этого понадобится время и финансовые затраты на диагностику и проверку истории автомобиля.

Признаки небрежного использования

Держитесь подальше от машины, которой предыдущий владелец пренебрегал, экономя на ремонтах и надлежащем обслуживании. Есть такой подход к пользованию автомобилем - запланировав в будущем продажу, владелец прекращает тратить на машину любые средства, кроме топлива. Такая эксплуатация "убивает" узлы и агрегаты, которые в принципе еще имели определенный запас ресурса.

К тревожным сигналам относятся разные типы шин и дисков, неликвидированные последствия ДТП, трещины на стеклах, грязный салон, захламленный багажник, а также нестандартные, приспособленные от других моделей, детали под капотом.

Подозрительные документы

Оформление сделки "по техпаспорту" может быть допустимым только для автомобиля с очень низкой стоимостью, однако даже в этом случае есть риск потерять транспортное средство, если настоящий владелец заявит о своих правах.

Если вы не имеете юридических знаний, лучше избегать машин с любыми обременениями, хотя бы и по привлекательной цене. Также следует обратить внимание на состояние номеров на кузове и двигателе - любые сомнительные моменты могут свидетельствовать о проблемах с документами.

Продавец хитрит

Многое об автомобиле может сказать человек, который его продает - и речь идет не только о его словах. Если продавец обманывает, или в его рассказе о машине есть несоответствия, или он уверяет, что продает ее по доверенности и не знает ничего о ее прошлом - стоит поискать другой вариант.

Дело в том, что наоборот, чтобы получить максимально полное представление о состоянии автомобиля, желательно узнать как можно больше о его истории и условиях эксплуатации.

Вывод: решение должно быть взвешенным

Если вы решили остановиться на определенном варианте, не пожалейте времени на детальное исследование его технического состояния и правового статуса. Не спешите с оплатой, пока не будете уверены, что автомобиль соответствует вашим требованиям. Не стоит поддаваться на призывы продавца побыстрее заключить сделку - вряд ли вам есть смысл спешить, ведь предложение на рынке подержанных автомобилей гораздо больше, чем спрос, и вы скоро найдете альтернативный вариант.

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