UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Будьте помітними. Поліція нагадала українцям про важливу річ вночі на дорозі

Фото: поліція нагадала українцям про важливість світловідбивачів (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці нагадали про необхідність світловідбивачів для пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.

"Флікери роблять пішоходів та інших учасників дорожнього руху помітними у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості", - повідомили в поліції.

За їх даними, завдяки такому аксесуару видимість пішохода на дорозі збільшується до 130-150 метрів, в той час, як без світловідбивачів водій може помітити пішохода лише з відстані 25-30 метрів.

В поліції пояснили, що світлоповертачі допомагають пішоходам бути більш помітними на дорозі - вони відбивають світло в темряві, тож водій може вчасно помітити пішохода, щоб зменшити швидкість чи зупинити авто.

"Друзі, користуйтеся спеціальними жилетами, обирайте одяг, наплічники чи сумку зі світловідбивальними елементами та привчайте до цього своїх дітей", - додали в поліції.

Нагадаємо, РБК-Україна зібрало варіанти світловідбивних аксесуарів, які можуть уберегти життя на дорогах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТППоліція Києва