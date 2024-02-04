Будьте заметны. Полиция напомнила украинцам о важной вещи ночью на дороге

"Фликеры делают пешеходов и других участников дорожного движения заметными в темное время суток и в условиях недостаточной видимости", - сообщили в полиции.

По их данным, благодаря такому аксессуару видимость пешехода на дороге увеличивается до 130-150 метров, в то время, как без светоотражателей водитель может заметить пешехода только с расстояния 25-30 метров.

В полиции объяснили, что светоотражатели помогают пешеходам быть более заметными на дороге - они отражают свет в темноте, поэтому водитель может вовремя заметить пешехода, чтобы снизить скорость или остановить авто.

"Друзья, пользуйтесь специальными жилетами, выбирайте одежду, рюкзаки или сумку со светоотражающими элементами и приучайте к этому своих детей", - добавили в полиции.

Напомним, РБК-Украина собрала варианты световозвращающих аксессуаров, которые могут уберечь жизнь на дорогах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.