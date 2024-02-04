Будьте помітними. Поліція нагадала українцям про важливу річ вночі на дорозі

Правоохоронці нагадали про необхідність світловідбивачів для пішоходів та інших учасників дорожнього руху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.

"Флікери роблять пішоходів та інших учасників дорожнього руху помітними у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості", - повідомили в поліції.

За їх даними, завдяки такому аксесуару видимість пішохода на дорозі збільшується до 130-150 метрів, в той час, як без світловідбивачів водій може помітити пішохода лише з відстані 25-30 метрів.

В поліції пояснили, що світлоповертачі допомагають пішоходам бути більш помітними на дорозі - вони відбивають світло в темряві, тож водій може вчасно помітити пішохода, щоб зменшити швидкість чи зупинити авто.

"Друзі, користуйтеся спеціальними жилетами, обирайте одяг, наплічники чи сумку зі світловідбивальними елементами та привчайте до цього своїх дітей", - додали в поліції.

Нагадаємо, РБК-Україна зібрало варіанти світловідбивних аксесуарів, які можуть уберегти життя на дорогах.

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