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Будьте заметны. Полиция напомнила украинцам о важной вещи ночью на дороге

Украина, Воскресенье 04 февраля 2024 21:21
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Будьте заметны. Полиция напомнила украинцам о важной вещи ночью на дороге Фото: полиция напомнила украинцам о важности световозвращателей (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители напомнили о необходимости светоотражателей для пешеходов и других участников дорожного движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.

"Фликеры делают пешеходов и других участников дорожного движения заметными в темное время суток и в условиях недостаточной видимости", - сообщили в полиции.

По их данным, благодаря такому аксессуару видимость пешехода на дороге увеличивается до 130-150 метров, в то время, как без светоотражателей водитель может заметить пешехода только с расстояния 25-30 метров.

В полиции объяснили, что светоотражатели помогают пешеходам быть более заметными на дороге - они отражают свет в темноте, поэтому водитель может вовремя заметить пешехода, чтобы снизить скорость или остановить авто.

"Друзья, пользуйтесь специальными жилетами, выбирайте одежду, рюкзаки или сумку со светоотражающими элементами и приучайте к этому своих детей", - добавили в полиции.

Напомним, РБК-Украина собрала варианты световозвращающих аксессуаров, которые могут уберечь жизнь на дорогах.

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