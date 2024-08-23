Будьте пильними: навіщо виробники називають машини неправильно

Вдумливі автомобілісти, певно, не раз помічали, що в назвах машин іноді трапляються слова, які позначають насправді не те, що це авто собою являє. Але ж не можуть люди, які вигадують імена для нових моделей, бути настільки некомпетентними? Звідки беруться "неправильні" назви автомобілів, а головне, як купити саме те, що тобі обіцяє ім’я?

Певно, не важко здогадатись що "помилки" в назві автомобіля зроблені для того, щоб якимось чином прикрасити його. І справді, в кожному з описаних нижче випадків ми зараз побачимо певне, так би мовити, перебільшення – коли творцям машини дуже хочеться, щоб вона сприймалася як щось більш цікаве, яскраве, статусне…

А написано – купе…

Купе – малопоширений кузов, типовий для потужних, динамічних машин: дводверний і найчастіше двомісний, з невеликим салоном, символічним багажником і спортивним силуетом. Між тим, слово Coupe часто трапляється у товарній назві банальних хетчбеків або седанів-тудорів з двома рядами просторих сидінь, містким багажником і високим дахом. Приклади всім відомі: кілька "трійок" BMW різних поколінь, Hyundai Coupe двох генерацій, ціла низка Nissan`ів типу 200 SX та 300 ZX, а найсвіжіший випадок – Renault Megane Coupe з тридверним кузовом хетчбек. Ну що тут зробиш – людям подобається купе як молодіжний тип кузова, але ж молодість швидко проходить, а разом з нею – і спроможність пірнати у вузький та низький салон і змога обходитись без нормального багажника.

Небо над головою

Про те, що кабріолети іноді називали фаетонами, годі згадувати, адже маємо більш кричущий випадок, як Volkswagen колись назвав Phaeton’ом розкішний флагманський седан (до речі, чи не тому він не мав успіху на ринку?) Час від часу класичні родстери отримують назву Spider, а то й Barchetta, хоча на відміну від справжніх спайдерів і барчет вони мають і дах, і нормальне лобове скло. Особливо полюбляє такі жарти Fiat – що в давні часи, що тепер.

Як покращити седан

В наші дні седанів на ринку поменшало (хоча про них ми теж маємо що казати), а у пору домінування їх наділяли такими екзотичними іменами, що і тепер дивно. Наприклад, шанований General Motors випускав моделі з назвою Cadillac Brougham, в яких від брогама не було нічого, тому що це були седани та купе. Відома радянська ГАЗ-20 "Победа" навпаки, в усіх документах проходила як седан, хоча насправді була і є фастбеком – для якого типовий дах, що плавно і безступінчасто знижується ззаду до самого бампера.

В того ж "Каділлака" в кількох поколіннях був седан і купе Cadillac Coupe de Ville. Хоча по справжньому купе де віль – це кузов без даха над передніми сидіннями (так само, як і brougham, до речі). А щоб зовсім все заплутати, одного разу розкуті американці випустили у статусі де віля … кабріолет. Який так по-чесному і назвали: Cadillac Deville Convertible.

А найбільш свіжий випадок (чи останній?) – заявлений як поважний седан красень Peugeot 508, який на ділі має всі підстави називатись практичним ліфтбеком...

Сарайчик-ландо

За бажання шляхетного шарму можна додати навіть сімейному універсалу. Наприклад, в каталогах того ж General Motors можна було знайти модель з приставкою до імені Landaulet, яка насправді не мала ніякого складного даху над задніми сидіннями. Тому що була універсалом, хоча і з іменем Superior-Cadillac Crown Limited Landaulet. Але щоб уникнути звинувачень від прискіпливих знавців теми, на задній стойці сталевого даха універсали мали бутафорські замки-циркулі, якими натягували м'який складний тент у справжніх ландо.

Коротко

Власне, нічого нового: це лише зайва можливість переконатись, що автомобілі – такий самий товар, як і інші продукти на споживчому ринку. І які виробники вільні йменувати так, як їм здається вигідним. Тож щирому автомобілістові варто обирати машину не зважаючи на її товарне найменування. З одного боку, маючи уяву про основні типи кузовів, можна легко зрозуміти неточність у назві моделі і не "повестись" на красиві слова. А з іншого, якщо вам якась модель сподобалася – за технічними характеристиками, дизайном чи споживчими якостями, хай вам буде байдуже, скільки зайвих слів написали маркетологи в її найменуванні.