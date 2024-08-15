Екзотика на дорогах: розбираємо рідкісні типи автомобільних кузовів

Немає більш ефективного способу підкреслити ексклюзивність автомобіля, як дати йому кузов рідкісного типу. Хай навіть він буде незручним і недешевим, зате ніхто не матиме сумнівів що власник – людина неординарна і успішна. Які ж кузови вважаються найбільш рідкісними?

Ті безтурботні часи, коли мало не кожна базова сімейна модель мала варіант з особливим типом кузова, давно минули. Але і сьогодні потужні виробники час від часу радують амбіційних автомобілістів моделями у цікавому "форм-факторі". Крім того, у світі є достатньо кузовних ательє, які випускають щось подібне малими тиражами або геть поштучно – і з часом такі моделі, вже вживаними, теж потрапляють на ринок. Тому наша добірка цікавих кузовів почасти має для українського автомобіліста і практичний сенс.

Тарга

Фактично це спортивний двомісний кабріолет – родстер, але його дах не повністю м’який. У задній частині даха залишена жорстка рамка, зазвичай з заднім склом, тож фактично складаною/знімною є лише передня частина даха – та, що над сидіннями. Свого часу така конструкція з'явилася як відповідь на нові, більш жорсткі вимоги безпеки на випадок перекидання машини в аварії. Сьогодні питання пасивної безпеки відкритих машин вирішується іншими засобами, але кузов тарга не загубився і залишився в якості автомобільної екзотики.

Тудор

Конструктивно це седан з двома рядами сидінь, проте не з чотирма, а з двома дверима – і яскравим прикладом тут може бути наш "Запорожець". З одного боку йдеться про бюджетну версію седана, але з іншого – це мало не купе, відмінність від якого у неспортивному силуеті кузова і великому просторі для задніх пасажирів. Між тим, доволі часто такі машини мають одну з потужних версій силового агрегата і багату комплектацію. Хоча тут багато залежить від політики виробника, і бюджетні варіанти оснащення тудорів теж не рідкість.

Спайдер

Кузов, який ніколи не був поширеним, але який завжди мав такий собі аристократичний шарм. Йдеться про легкий родстер для прогулянок, для якого зовсім не передбачили даха, а від лобового скла залишили низьку смугу, яка не дістає до рівня очей водія. В наш час спайдери зрідка з’являються у вигляді концепт-карів та шоукарів на виставках. Також це слово можна зустріти в назвах окремих родстерів, які насправді мають нормальне лобове скло та реальний дах, хоча і складний.

Хардтоп

Це жорстке на слух англійське слово означає жорсткий дах – тобто маємо натяк на кабріолет з залізним верхом. Насправді це швидше звичайний седан (купе, універсал) в якого відсутні середні стійки даха, як це заведено в кабріолетів. Рішення таке виключно декоративне: суцільний на весь борт віконний проріз надає машині незвичного шарму, особливо якщо опустити обидва скла. На нинішніх авто з їхнім несучим кузовом реалізувати такий тип технічно непросто, але час від часу декому вдається.

Фастбек

Ще одне англомовне слово, яке розшифровується як "швидкий зад". Стосовно автомобілів це означає похилий ззаду дах, який плавно спускається відразу до бампера, без жодних сходинок. Від нинішніх хетчбеків з похилим задком фастбек відрізняє кришка багажника, яка не є великою "лядою" і не заходить на скло, а має вигляд короткої кришки, наприклад, як у купе чи седана.

Ландо (ландоле)

Неактуальний вже більш як півстоліття кузов, типовий для преміальних авто: задня частина салону накрита м’яким дахом, а над переднім сидінням мається жорстка конструкція. В наш час ландо зустрічається на дорогих машинах, зроблених на замовлення – для парадів та офіційних виїздів "в народ" коронованих осіб.

Коротко

Насправді машина в рідкісному кузові може коштувати не так вже і дорого – але за умови, що вона вживана. Невисока ринкова ціна пояснюється нюансами утримання. Адже рідкісний кузов означає рідкісні запчастини, при чому не тільки на випадок ДТП, а і просто при поточному ремонті, скажімо, електрообладнання чи сервомеханізмів у салоні.

З іншого боку, експлуатувати машину з незвичайним кузовом буде дешевше, якщо вона побудована на базі пересічної масової моделі – і чим більше в них буде спільних вузлів та систем, тим краще з точки зору ремонту та обслуговування.