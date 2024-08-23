Будьте бдительны: зачем производители называют машины неправильно

Вдумчивые автомобилисты, вероятно, не раз замечали, что в названиях машин иногда случаются слова, обозначающие на самом деле не то, что этот автомобиль представляет собой. Но ведь не могут ли люди, придумывающие имена для новых моделей, быть столь некомпетентными? Откуда берутся неправильные названия автомобилей, а главное, как купить именно то, что тебе обещает имя?

Наверное, нетрудно догадаться, что "ошибки" в названии автомобиля сделаны для того, чтобы каким-то образом украсить его. И действительно, в каждом из описанных ниже случаев мы сейчас увидим определенное, так сказать, преувеличение – когда создателям машины очень хочется, чтобы она воспринималась как более интересное, яркое, статусное…

А написано – купе…

Купе – малораспространенный кузов, типичный для мощных, динамичных машин: двухдверный и чаще двухместный, с небольшим салоном, символическим багажником и спортивным силуэтом. Между тем слово Coupe часто встречается в товарном названии банальных хэтчбеков или седанов-тудоров с двумя рядами просторных сидений, вместительным багажником и высокой крышей. Примеры всем известны: несколько "троек" BMW разных поколений, Hyundai Coupe двух генераций, целый ряд Nissan` типа 200 SX и 300 ZX, а самый свежий случай – Renault Megane Coupe с трехдверным кузовом хэтчбек. Ну что тут сделаешь – людям нравится купе как молодежный тип кузова, но молодость быстро проходит, а вместе с ней – и способность нырять в узкий и низкий салон и возможность обходиться без нормального багажника.

Небо над головой

О том, что кабриолеты иногда называли фаэтонами, нельзя вспоминать, ведь имеем более вопиющий случай, как Volkswagen когда-то назвал Phaeton'ом роскошный флагманский седан (кстати, не потому ли он не имел успеха на рынке?) Время от времени классические родстеры получают название Spider, а то и Barchetta, хотя в отличие от настоящих спайдеров и барчетов они имеют и крышу, и нормальное лобовое стекло. Особенно любит такие шутки Fiat – что в древности, что теперь.

Как улучшить седан

В наши дни седанов на рынке поубавилось (хотя о них у нас тоже есть что говорить), а в пору доминирования их наделяли такими экзотическими именами, что и теперь удивительно. К примеру, уважаемый General Motors выпускал модели с названием Cadillac Brougham, в которых от брогама не было ничего, потому что это были седаны и купе. Известная советская ГАЗ-20 "Победа" наоборот, во всех документах проходила как седан, хотя на самом деле была и является фастбеком – для которого типичная крыша, плавно и бесступенчато снижающаяся сзади до самого бампера.

У того же "Кадиллака" в нескольких поколениях был седан и купе Cadillac Coupe de Ville. Хотя по настоящему купе де воль – это кузов без крыши над передними сиденьями (так же, как и brougham, кстати). А чтобы совсем все запутать, однажды раскованные американцы выпустили в статусе где виля… кабриолет. Который так по-честному и назвали: Cadillac Deville Convertible.

А самый свежий случай (или последний?) – заявленный как уважаемый седан красавец Peugeot 508, который на деле имеет все основания называться практическим лифтбеком.

Сарайчик-ландо

По желанию благородного шарма можно добавить даже семейному универсалу. К примеру, в каталогах того же General Motors можно было найти модель с приставкой к имени Landaulet, которая на самом деле не имела никакой сложной крыши над задними сиденьями. Потому что была универсалом, хотя и с именем Superior-Cadillac Crown Limited Landaulet. Но чтобы избежать обвинений от придирчивых знатоков темы, на задней стойке стальной крыши универсалы имели бутафорские замки-циркули, которыми натягивали мягкий складной тент у настоящих ландо.

Кратко

Собственно ничего нового: это лишь лишняя возможность убедиться, что автомобили – такой же товар, как и другие продукты на потребительском рынке. И какие производители свободны назвать так, как им кажется выгодным. Поэтому истинному автомобилисту следует выбирать машину, несмотря на ее товарное наименование. С одной стороны, имея представление об основных типах кузовов, можно легко понять неточность в названии модели и не "повестись" на красивые слова. А с другой, если вам какая-то модель понравилась – по техническим характеристикам, дизайну или потребительским качествам, пусть вам будет безразлично, сколько лишних слов написали маркетологи в ее наименовании.