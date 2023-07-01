UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Будьте обережні. Окупанти запустили нову ІПСО на затоплених через підрив ГЕС територіях

Фото: окупанти запустили нову ІПСО на затоплених через підрив ГЕС територіях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Мережею масово шириться фейк щодо спалахів холери в областях, які постраждали від підтоплення. Повідомлення також адресно розсилаються користувачам через месенджери.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.

"Наголошуємо, що дана інформація не відповідає дійсності та є частиною ворожої ІПСО", - йдеться в повідомленні.

В міністерстві зазначають, що на сьогодні в Україні на територіях Херсонської, Запорізької, Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня. У результаті Херсонщину затопило десятками тисяч кубометрів води. Також було затоплено деякі населені пункти Миколаївської області. У свою чергу, на Дніпропетровщині виник дефіцит води. Понад тиждень проходила ліквідація наслідків затоплення. Подекуди вода піднялася до 5 метрів.

На окупованій частині Херсонської області окупанти не лише не проводили евакуацію, а й забороняли місцевому населенню евакуюватись у безпечніші райони самостійно. У зв'язку з цим лише у тимчасово окупованих Олешках відомо про понад 500 випадків загибелі людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонКаховська ГЕС