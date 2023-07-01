Будьте осторожны. Оккупанты запустили новую ИПСО на затопленных из-за подрыва ГЭС территориях

"Отмечаем, что данная информация не соответствует действительности и является частью враждебной ИПСО", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что на сегодняшний день в Украине на территориях Херсонской, Запорожской, Николаевской, Днепропетровской и Одесской областей не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая холеры.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС 6 июня. В итоге Херсонскую область затопило десятками тысяч кубометров воды. Также были затоплены некоторые населенные пункты Николаевской области. В свою очередь, в Днепропетровской области возник дефицит воды. Больше недели проходила ликвидация последствий затопления. Местами вода поднялась до 5 метров.

На оккупированной части Херсонской области оккупанты не только не проводили эвакуацию, но и запрещали местному населению эвакуироваться в более безопасные районы самостоятельно. В связи с этим только во временно оккупированных Олешках известно о более 500 случаях гибели людей.