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"Будьте бдительными": СБУ обратилась к украинцам накануне Дня Независимости

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Киев, Пятница 20 августа 2021 12:07
"Будьте бдительными": СБУ обратилась к украинцам накануне Дня Независимости Фото: СБУ обратилась к украинцам (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Служба безопасности Украины призывает украинцев быть бдительными во время празднования Дня Независимости. В этот период усиливается вражеская пропаганда, информационные вбросы и фейки, растет вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление СБУ.

В СБУ работает специальная горячая линия, куда могут обращаться граждане - 0-800-501-482, а также соответствующая электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua

Спецслужба объяснила, в каких случаях нужно звонить на горячую линию:

  • гражданин располагает информацией о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;
  • гражданин заметил подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
  • гражданин увидел подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;
  • гражданин обнаружил подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.
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