"Будьте бдительными": СБУ обратилась к украинцам накануне Дня Независимости
Фото: СБУ обратилась к украинцам (ssu.gov.ua)
Служба безопасности Украины призывает украинцев быть бдительными во время празднования Дня Независимости. В этот период усиливается вражеская пропаганда, информационные вбросы и фейки, растет вероятность диверсий, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление СБУ.
В СБУ работает специальная горячая линия, куда могут обращаться граждане - 0-800-501-482, а также соответствующая электронная почта: callcenter@ssu.gov.ua
Спецслужба объяснила, в каких случаях нужно звонить на горячую линию:
- гражданин располагает информацией о намерениях осуществления террористической, диверсионной деятельности или других противоправных действий;
- гражданин заметил подозрительных лиц, которые проявляют повышенный интерес к военным объектам, зданиям органов государственной власти, объектам критической инфраструктуры и местам массового пребывания людей;
- гражданин увидел подозрительные транспортные средства или беспилотные летательные аппараты вблизи стратегических объектов;
- гражданин обнаружил подозрительные предметы или средства поражения в общественных местах.