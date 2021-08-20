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"Будьте пильними": СБУ звернулась до українців напередодні Дня Незалежності

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Київ, П'ятниця 20 серпня 2021 12:07
"Будьте пильними": СБУ звернулась до українців напередодні Дня Незалежності Фото: СБУ звернулась до українців (ssu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Служба безпеки України закликає українців бути пильними під час святкування Дня Незалежності. У цей період посилюється ворожа пропаганда, інформаційні вкиди та фейки, зростає вірогідність диверсій, щоб дестабілізувати ситуацію у країні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву СБУ.

У СБУ працює спеціальна гаряча лінія, куди можуть звертатися громадяни - 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: callcenter@ssu.gov.ua

Спецслужба пояснила, у яких випадка потрібно дзвонити на гарячу лінію:

  • громадянин має інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної діяльності або інших протиправних дій;
  • громадянин помітив підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;
  • громадянин побачив підозрілі транспортні засоби чи безпілотні літальні апарати поблизу стратегічних об’єктів;
  • громадянин виявив підозрілі предмети чи засоби ураження у громадських місцях.
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