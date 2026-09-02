Будматеріали подорожчали до 50%: що ще підвищує собівартість квартир у 2026 році

Головне:

Рекордні темпи: за даними Держстату, вартість будівельних робіт за рік зросла на 23,1%, а промислова продукція подорожчала на 39,1%.

за даними Держстату, вартість будівельних робіт за рік зросла на 23,1%, а промислова продукція подорожчала на 39,1%. Стрибок собівартості: будівельні матеріали від початку 2026 року подорожчали на 30–50% залежно від категорії продукції.

будівельні матеріали від початку 2026 року подорожчали на 30–50% залежно від категорії продукції. Ключові фактори: подорожчання пального, зростання витрат на оплату праці та підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці".

подорожчання пального, зростання витрат на оплату праці та підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці". Подальший прогноз: до кінця року вартість будматеріалів та інженерного обладнання може зрости ще на 10–20%.

Скільки коштують квартири

За даними Держстату, у другому кварталі 2026 року квартири на первинці подорожчали на 20,5% порівняно з відповідним кварталом минулого року. Такий приріст цін на первинному ринку став рекордним за останні п'ять років.

Це можна частково пояснити зростанням вартості самих будівельних робіт, вартість яких станом на червень цього року зросла на 23,1% у річному вимірі. Крім того, ціни виробників промислової продукції, до яких належать і будівельні матеріали, також підскочили на 39,1% за рік.

Які матеріали подорожчали найбільше

Зростання цін торкнулося майже всіх видів будівельних матеріалів, необхідних для зведення новобудов.

Як зазначають у ПБГ "Ковальська" у відповіді РБК-Україна, від початку цього року собівартість будматеріалів зросла на 30-50% залежно від категорії будівельної продукції і продовжує збільшуватися.

Основними причинами подорожчання у компанії називають зростання цін на пальне, сировину (цемент, пісок, щебінь) та оплату праці. А також – підвищення тарифів на вантажні перевезення УЗ.

Водночас керівник служби замовника девелоперської компанії Standard One Артем Гордійчук вказує, що найпомітніше підскочили ціни на бетон, розчини, цеглу, арматуру та кабелі. А через збільшення вартості доставки матеріалів, які б не зросли в ціні, на ринку майже не залишилося.

Неможливо не враховувати і безпековий фактор, який також впливає на будівельну галузь.

Як пояснили РБК-Україна в департаменті комунікацій "АрселорМіттал Кривий Ріг", ціна на арматуру протягом останніх місяців не зазнала суттєвих коливань для кінцевого споживача навіть попри значне зростання собівартості.

Проте внаслідок нещодавнього ракетного удару РФ по підприємству виробник був змушений частково зупинити процеси. Цей фактор та висока ціна за електроенергію для промисловості може негативно вплинути на собівартість української арматури.

Прогноз цін на будматеріали

Як зауважує Артем Гордійчук, до кінця цього року очікується подальше зростання вартості матеріалів та інженерного обладнання. За оцінками компанії, залежно від категорії матеріалу подорожчання може становити в середньому близько 10–20% від поточного рівня.