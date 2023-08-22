На будівництво водогонів у Дніпропетровській області виділили ще 7 млрд гривень

На будівництво водогонів у Дніпропетровській області уряд сьогодні, 22 серпня, виділив ще 7 млрд гривень. До зими всі мешканці постраждалих міст повинні мати доступ до води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля .

"Паралельно з модернізацією нашої країни продовжуємо її швидку відбудову.

Зокрема, долаємо наслідки російського теракту на Каховській ГЕС. Наша мета - відновити постачання води в міста Дніпропетровської області та допомогти людям, які втратили своє житло та свої врожаї через затоплення", - йдеться у заяві.

За словами глави уряду, загалом на всі заходи, пов’язані з наслідками підриву ГЕС, уряд виділив 4,6 млрд гривень. З них майже 32% вже витрачені на фінансування робіт та на виплату компенсацій.

Проміжні результати відновлювальних робіт

Шмигаль розповів, що вже почала працювати перша нитка водогону на ділянці "Інгулець – Кряжеве". Вона забезпечить водою 25% населення Кривого Рогу.

"Виконали роботи за рекордно короткі строки - 76 днів від моменту підриву Каховської станції. Дякую всім, хто долучений до реалізації проекту.

Нагадаю, що на прокладання трьох ланок водогонів загальною протяжністю понад 144 км Уряд першочергово виділив 1,5 млрд гривень", - додав прем'єр-міністр.

На прокладання водогонів виділять додаткове фінансування

Сьогодні уряд ухвалив рішення про виділення додатково ще 7 млрд гривень для продовження робіт. Планується, що роботи мають виконати вчасно, аби до зими всі мешканці постраждалих міст мали доступ до води.

Ситуація з водою у Кривому Розі

Після підриву 6 червня Каховської ГЕС у Кривому Розі ввели обмеження на споживання та подачу води. У місті провели оцінку ситуації та запровадили план, що включає технічні та організаційні заходи. Зокрема, технічні заходи включають прокладання труб, створення нових водозаборів та нових насосних станцій.

Нагадаємо, 70% водопостачання Кривого Рогу йшло від Каховського водосховища через водосховище "Південне".

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул наголошував, що через теракт РФ частина міста може залишитися без водопостачання.