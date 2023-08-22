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На строительство водопроводов в Днепропетровской области выделили еще 7 млрд гривен

Днепропетровская область, Вторник 22 августа 2023 16:28
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На строительство водопроводов в Днепропетровской области выделили еще 7 млрд гривен Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На строительство водопроводов в Днепропетровской области правительство сегодня, 22 августа, выделило еще 7 млрд гривен. До зимы все жители пострадавших городов должны иметь доступ к воде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Параллельно с модернизацией нашей страны продолжаем ее быстрое восстановление. В частности, преодолеваем последствия российского теракта на Каховской ГЭС. Наша цель - восстановить поставки воды в города Днепропетровской области и помочь людям, которые потеряли свое жилье и свои урожаи из-за затопления", - говорится в заявлении.

По словам главы правительства, всего на все мероприятия, связанные с последствиями подрыва ГЭС, правительство выделило 4,6 млрд гривен. Из них почти 32% уже потрачены на финансирование работ и на выплату компенсаций.

Промежуточные результаты восстановительных работ

Шмыгаль рассказал, что уже начала работать первая нитка водопровода на участке "Ингулец - Кряжево". Она обеспечит водой 25% населения Кривого Рога.

"Выполнили работы за рекордно короткие сроки - 76 дней с момента подрыва Каховской станции. Спасибо всем, кто приобщен к реализации проекта.
Напомню, что на прокладку трех звеньев водопроводов общей протяженностью более 144 км Правительство в первую очередь выделило 1,5 млрд гривен", - добавил премьер-министр.

На прокладку водопроводов выделят дополнительное финансирование

Сегодня правительство приняло решение о выделении дополнительно еще 7 млрд гривен для продолжения работ. Планируется, что работы должны выполнить вовремя, чтобы к зиме все жители пострадавших городов имели доступ к воде.

Ситуация с водой в Кривом Роге

После взрыва 6 июня Каховской ГЭС в Кривом Роге ввели ограничения на потребление и подачу воды. В городе провели оценку ситуации и ввели план, включающий технические и организационные мероприятия. В частности, технические мероприятия включают прокладку труб, создание новых водозаборов и новых насосных станций.

Напомним, 70% водоснабжения Кривого Рога шло от Каховского водохранилища через водохранилище "Южное".

Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подчеркивал, что из-за теракта РФ часть города может остаться без водоснабжения.

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