Будівництво метро на Виноградар зупинили: коли його можуть відновити

Нові дати завершення будівництва метро на Виноградар будуть визначені після коригування й затвердження проєкту.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник КП "Київський Метрополітен" Віктор Брагінський.

Чому припинили будівництво

КП "Київський метрополітен" відмовився від договору через повільне виконання будівельних робіт, що унеможливлювало завершення будівництва в строк, який було заздалегідь визначено.

Коли будівництво зможуть продовжити

"Дати завершення будівництва і пуску руху поїздів, будуть визначені за результатом коригування та затвердження проєкту з урахуванням доведення відповідних асигнувань (певних сум коштів, виділених на покриття видатків, - ред.)", - розповів Брагінський.

Метро на Виноградар

В липні 2023 року Брагінській розповідав про те, що роботи з побудови метро на Виноградар відновлять у вересні після коригування документації. Зокрема до кінця 2024 року планують здати дві станції метро - "Мостицька" і "Варшавська".

Станом на грудень підприємство й надалі коригувало проєкт. Тоді ж голова КП "Київський Метрополітен" відзначив, що метро добудують не менше ніж через 1,5 року.