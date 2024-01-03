Будівництво метро на Виноградар зупинили: коли його можуть відновити
Нові дати завершення будівництва метро на Виноградар будуть визначені після коригування й затвердження проєкту.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник КП "Київський Метрополітен" Віктор Брагінський.
Чому припинили будівництво
КП "Київський метрополітен" відмовився від договору через повільне виконання будівельних робіт, що унеможливлювало завершення будівництва в строк, який було заздалегідь визначено.
Коли будівництво зможуть продовжити
"Дати завершення будівництва і пуску руху поїздів, будуть визначені за результатом коригування та затвердження проєкту з урахуванням доведення відповідних асигнувань (певних сум коштів, виділених на покриття видатків, - ред.)", - розповів Брагінський.
Метро на Виноградар
В липні 2023 року Брагінській розповідав про те, що роботи з побудови метро на Виноградар відновлять у вересні після коригування документації. Зокрема до кінця 2024 року планують здати дві станції метро - "Мостицька" і "Варшавська".
Станом на грудень підприємство й надалі коригувало проєкт. Тоді ж голова КП "Київський Метрополітен" відзначив, що метро добудують не менше ніж через 1,5 року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.