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Строительство метро на Виноградарь остановили: когда его могут возобновить

Среда 03 января 2024 14:10
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Строительство метро на Виноградарь остановили: когда его могут возобновить Фото: Виктор Брагинский, начальник КП "Киевский Метрополитен" (facebook.com/BrahinskyyViktor)
Автор: Катерина Гончарова, Сергей Пышкин

Новые даты завершения строительства метро на Виноградарь будут определены после корректировки и утверждения проекта.

Об этом в интервью рассказал начальник КП "Киевский Метрополитен" Виктор Брагинский.

Почему прекратили строительство

КП "Киевский метрополитен" отказался от договора из-за медленного выполнения строительных работ, что делало невозможным завершение строительства в срок, который был заранее определен.

Когда строительство смогут продолжить

"Даты завершения строительства и пуска движения поездов, будут определены по результатам корректировки и утверждения проекта с учетом доведения соответствующих ассигнований (определенных сумм средств, выделенных на покрытие расходов, - ред.)", - рассказал Брагинский.

Метро на Виноградарь

В июле 2023 года Брагинский рассказывал о том, что работы по строительству метро на Виноградарь возобновят в сентябре после корректировки документации. В частности, до конца 2024 года планируют сдать две станции метро - "Мостицкая" и "Варшавская".

По состоянию на декабрь предприятие и дальше корректировало проект. Тогда же глава КП "Киевский Метрополитен" отметил, что метро достроят не менее чем через 1,5 года.

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