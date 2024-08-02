На будівництво фортифікацій у Запорізькій області виділили ще майже 147 млн гривень

Будівництво фортифікацій в Україні

Нагадаємо, що прикордонні та прифронтові області України укріплюють за допомогою фортифікацій. Будівництвом займається місцева влада та військові, залучаючи підрядників.

У травні 2024 року Міністерство оборони повідомило про завершальну стадію робіт з будівництва фортифікацій у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Нещодавно прем'єр Денис Шмигаль заявив, що у Херсонській області роботи з будівництва фортифікацій виконані на 97%.

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісії щодо фортифікацій.

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