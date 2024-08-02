UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

На будівництво фортифікацій у Запорізькій області виділили ще майже 147 млн гривень

Фото: на будівництво фортифікацій у Запорізькій області виділили додаткові гроші (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Для Запорізької області виділили додаткові гроші для будівництва фортифікацій. Йдеться про суму у майже 147 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній Раді Тараса Мельничука у Telegram.

Кабінет міністрів вніс зміни до низки розпоряджень щодо резервного фонду державного бюджету.

Уряд перерозподілив кошти, виділені з резервного фонду для Міноборони, Івано-Франківської, Черкаської та Миколаївської обласних військових адміністрацій. Йдеться про суму у 146 млн 930 тисяч гривень.

Кошти направили Запорізькій обласній військовій адміністрації на будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційного обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень.

 

Будівництво фортифікацій в Україні

Нагадаємо, що прикордонні та прифронтові області України укріплюють за допомогою фортифікацій. Будівництвом займається місцева влада та військові, залучаючи підрядників.

У травні 2024 року Міністерство оборони повідомило про завершальну стадію робіт з будівництва фортифікацій у Сумській, Запорізькій, Донецькій, Херсонській та Харківській областях. Нещодавно прем'єр Денис Шмигаль заявив, що у Херсонській області роботи з будівництва фортифікацій виконані на 97%.

Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісії щодо фортифікацій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область