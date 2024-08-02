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На строительство фортификаций в Запорожской области выделили еще почти 147 млн гривен

Фото: на строительство фортификаций в Запорожской области выделили дополнительные деньги (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Для Запорожской области было выделено дополнительные деньги для строительства фортификаций. Речь идет о сумме почти в 147 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постоянного представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука в Telegram.

Кабинет министров внес изменения в ряд распоряжений по резервному фонду государственного бюджета.

Правительство перераспределило средства, выделенные из резервного фонда для Минобороны, Ивано-Франковской, Черкасской и Николаевской областных военных администраций. Речь идет о сумме в 146 млн 930 тысяч гривен.

Средства направили Запорожской областной военной администрации на строительство военных инженерно-технических и фортификационных сооружений, фортификационного оборудования оборонных рубежей, устройство системы невзрывных заграждений.

 

Строительство фортификаций в Украине

Напомним, что приграничные и прифронтовые области Украины укрепляются с помощью фортификаций. Строительством занимаются местные власти и военные, привлекая подрядчиков.

В мае 2024 года Министерство обороны сообщило о завершающей стадии работ по строительству фортификаций в Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Недавно премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Херсонской области работы по строительству фортификаций выполнены на 97%.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по фортификациям.

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Запорожская область