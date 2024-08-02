На строительство фортификаций в Запорожской области выделили еще почти 147 млн гривен

Строительство фортификаций в Украине

Напомним, что приграничные и прифронтовые области Украины укрепляются с помощью фортификаций. Строительством занимаются местные власти и военные, привлекая подрядчиков.

В мае 2024 года Министерство обороны сообщило о завершающей стадии работ по строительству фортификаций в Сумской, Запорожской, Донецкой, Херсонской и Харьковской областях. Недавно премьер Денис Шмыгаль заявил, что в Херсонской области работы по строительству фортификаций выполнены на 97%.

Верховная Рада создала временную следственную комиссию по фортификациям.

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