Будівництво електростанції Inzhur Energy визнали законним: справу проти компанії закрито

За результатами повторного огляду земельної ділянки та будівельного майданчика електростанції Inzhur Energy, проведеного на підставі ухвали суду, претензії до будівництва визнані правоохоронцями безпідставними. Відповідне кримінальне провадження було закрито через відсутність складу кримінального проступку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз Inzhur Energy.

Справа проти Inzhur Energy

Кримінальне провадження проти ТОВ "Inzhur Energy" було відкрито у січні 2025 року за власною ініціативою прокурора Павлюк Олени Володимирівни. Після скарги ТОВ "Inzhur Energy" до Генеральної прокуратури була замінена група прокурорів, яка супроводжувала кримінальне провадження проти компанії.

Під час повторного огляду земельної ділянки та будівельного майданчика електростанції, що стався за ухвалою суду 18 серпня 2025 року, прокуратурою були залучені представники поліції, облгазу та сертифікований інженер-геодезист.

За результатами огляду з відеофіксацією всіх дій було складено професійну план-схему розміщення будівлі станції на ділянці та визначені відстані до труби газу високого тиску і до найближчих житлових будинків: жодних порушень чинного законодавства та нормативів виявлено не було.

За результатами повторного досудового розслідування та огляду у кримінальному провадженні проти компанії Inzhur Energy, претензії противників будівництва станції - визнані правоохоронцями безпідставними, а відповідне кримінальне провадження - офіційно закрите через відсутність складу кримінального проступку та згідно зі ст. 36, ст. 110, ч. 1 п. 2 ст. 284 України.

"Результати досудового кримінального розслідування та професійної експертизи проєкту фахівцями ДСНС, екологами та правоохоронцями черговий раз довели очевидне - будівництво станції відповідає всім чинним законодавчим нормам, не несе жодної небезпеки довкіллю та прилеглим до станції територіям", - відзначив засновник та СЕО Inzhur Андрій Журжій.

Журжій наголосив, що компанія продовжує реалізовувати проєкти, які мають стратегічне значення для енергетичної стійкості країни: першу чергу електростанції потужністю 18 МВт планується запустити до кінця 2025 року, щоб підтримати стабільність енергосистеми під час опалювального сезону.

Що передувало

У серпні 2024 року Inzhur Energy розпочала будівництво першої в Україні народної електростанції загальною потужністю 34 МВт, що реалізується в межах Президентської програми розвитку малої генерації за контрактом з НЕК “Укренерго”. Для будівництва електростанції, загальна вартість якої становить 22 млн євро, компанія Inzhur отримала всі передбачені законом дозвільні документи.

21 березня 2025 року за позовом Києво-Святошинської окружної прокуратури, ініційованим мешканцями сусіднього з електростанцією кооперативу "Скіфський", районний суд постановив зупинити будівництво. Обвинувачення безпідставно стверджувало, що електростанція порушує норми безпеки й будується над газопроводом високого тиску, не надавши жодних об’єктивних доказів.

28 травня 2025 року Київський апеляційний суд задовольнив апеляцію Inzhur Energy та дозволив продовжити будівництво станції, визнавши звинувачення прокуратури необґрунтованими, не побачивши підстав для обмеження будівництва, та скасував незаконну ухвалу Києво-Святошинського районного суду про його заборону.

Тепер це кримінальне провадження закрито.