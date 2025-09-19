ua en ru
Строительство электростанции Inzhur Energy признали законным: дело против компании закрыто

Пятница 19 сентября 2025 12:12 promo
Строительство электростанции Inzhur Energy признали законным: дело против компании закрыто Фото: Строительство электростанции Inzhur Energy признали законным (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

По результатам повторного осмотра земельного участка и строительной площадки электростанции Inzhur Energy, проведенного на основании постановления суда, претензии к строительству признаны правоохранителями безосновательными. Соответствующее уголовное производство было закрыто из-за отсутствия состава уголовного проступка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Inzhur Energy.

Дело против Inzhur Energy

Уголовное производство против ООО "Inzhur Energy" было открыто в январе 2025 года по собственной инициативе прокурора Павлюк Елены Владимировны. После жалобы ООО "Inzhur Energy" в Генеральную прокуратуру была заменена группа прокуроров, сопровождавшая уголовное производство против компании.

В ходе повторного осмотра земельного участка и строительной площадки электростанции, которая произошла по определению суда 18 августа 2025 года, прокуратурой были привлечены представители полиции, облгаза и сертифицированный инженер-геодезист.

По результатам обзора с видеофиксацией всех действий была составлена ​​профессиональная план-схема размещения здания станции на участке и определены расстояния до трубы газа высокого давления и до ближайших жилых домов: никаких нарушений действующего законодательства и нормативов обнаружено не было.

По результатам повторного досудебного расследования и осмотра в уголовном производстве против компании Inzhur Energy, претензии противников строительства станции признаны правоохранителями безосновательными, а соответствующее уголовное производство официально закрыто из-за отсутствия состава уголовного проступка и согласно ст. 36, ст. 110, ч. 1 п. 2 ст. 284 Украины.

Строительство электростанции Inzhur Energy признали законным: дело против компании закрыто

"Результаты досудебного уголовного расследования и профессиональной экспертизы проекта специалистами ГСЧС, экологами и правоохранителями в очередной раз доказали очевидное - строительство станции отвечает всем действующим законодательным нормам, не несет никакой опасности окружающей среде и прилегающим к станции территориям", - отметил основатель и СЕО Inzhur Андрей Журжий.

Строительство электростанции Inzhur Energy признали законным: дело против компании закрыто

Журжий подчеркнул, что компания продолжает реализовывать проекты, имеющие стратегическое значение для энергетической устойчивости страны: в первую очередь электростанции мощностью 18 МВт планируется запустить до конца 2025 года, чтобы поддержать стабильность энергосистемы во время отопительного сезона.

Что предшествовало

В августе 2024 года Inzhur Energy начала строительство первой в Украине народной электростанции общей мощностью 34 МВт, реализуемой в рамках Президентской программы развития малого поколения по контракту с НЭК "Укрэнерго". Для строительства электростанции, общая стоимость которой составляет 22 млн евро, компания Inzhur получила все предусмотренные законом разрешительные документы.

21 марта 2025 года по иску Киево-Святошинской окружной прокуратуры, инициированному жителями соседнего с электростанцией кооператива "Скифский", районный суд постановил остановить строительство. Обвинение безосновательно утверждало, что электростанция нарушает нормы безопасности и строится над газопроводом высокого давления, не предоставив никаких объективных доказательств.

28 мая 2025 года Киевский апелляционный суд удовлетворил апелляцию Inzhur Energy и разрешил продолжить строительство станции, признав обвинения прокуратуры необоснованными, не увидев оснований для ограничения строительства, и отменил незаконное определение Киево-Святошинского районного суда о его запрете.

Теперь это уголовное производство закрыто.

Об Inzur

Inzhur - первая украинская RЕIТ-компания (Real Estate Investment Trust), которая позволяет украинцам объединяться для инвестирования в большую недвижимость. Совладельцы получают доход от арендных выплат и роста капитализации объектов.

Inzhur Energy - инвестиционный фонд, миссия которого - повышение энергонезависимости Украины и получение прибыли для инвесторов вследствие роста стоимости активов: для этого Inzhur уже строит электростанцию ​​мощностью 18 МВт и имеет во второй очереди строительства еще на 16 МВт.

