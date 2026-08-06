Будівництво 15 військових кораблів на честь Трампа можуть коштувати майже 300 млрд доларів, - NYT

У грудні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що на честь нього збудують військові кораблі, які стануть основним "золотим флотом" ВМС Америки. Однак наразі стало відомо, що їхня вартість буде на 50% більша, ніж передбачалося раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням наThe New York Times.
Згідно з урядовим звітом, вартість першого запланованого лінкора класу "Трамп" (Trump), ймовірно, становитиме 23,4 млрд доларів. Це на 8 млрд доларів більше, ніж спочатку вказували у ВМС.
Очікується, що вартість кожного з 14 наступних судів зросте з 10,2 млрд доларів до трохи більше 18 млрд доларів. Таким чином, загальна вартість 15 військових кораблів становитиме 275 млрд доларів.
Ці оцінки були зроблені незалежним Бюджетним управлінням Конгресу США, яке заявило, що будівництво першого з лінкорів може зайняти 8 років або більше.
Варто зазначити, що в грудні Трамп оголосив, що очікує на завершення будівництва перших двох кораблів протягом наступних 2,5 років.
"Вони допоможуть зберегти військову перевагу Америки, відродити американську суднобудівну промисловість і вселити страх у ворогів Америки по всьому світу", - говорив Трамп.
Через кілька місяців після анонсу Трамп вирішив, що кораблі будуть оснащені ядерними реакторами замість газотурбінних двигунів, які використовуються на есмінцях та крейсерах. Це своє чергу значно збільшить витрати.