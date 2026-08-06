Строительство 15 военных кораблей в честь Трампа могут стоить почти 300 млрд долларов, - NYT

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что в честь него будут построены военные корабли, которые станут основной "золотого флота" ВМС Америки. Однако сейчас стало известно, что их стоимость будет на 50% больше, чем предполагалось ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Согласно правительственному отчету, стоимость первого запланированного линкора класса "Трамп" (Trump), вероятно, составит 23,4 млрд долларов. Это на 8 млрд долларов больше, чем первоначально указывали в ВМС.
Ожидается, что стоимость каждого из 14 последующих судов вырастет с 10,2 млрд долларов до чуть более 18 млрд долларов. Таким образом, общая стоимость 15 военных кораблей составит 275 млрд долларов.
Эти оценки были сделаны независимым Бюджетным управлением Конгресса США, которое заявило, что строительство первого из линкоров может занять 8 лет или больше.
Стоит отметить, что в декабре Трамп объявил, что ожидает завершение строительства первых двух кораблей в течение следующих 2,5 лет.
"Они помогут сохранить военное превосходство Америки, возродить американскую судостроительную промышленность и вселить страх во врагов Америки по всему миру", - говорил тогда Трамп.
Спустя несколько месяцев после анонса Трамп решил, что корабли будут оснащены ядерными реакторами вместо газотурбинных двигателей, которые используются на эсминцах и крейсерах. Это в свою очередь значительно увеличит затраты.