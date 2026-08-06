Строительство 15 военных кораблей в честь Трампа могут стоить почти 300 млрд долларов, - NYT

Согласно правительственному отчету, стоимость первого запланированного линкора класса "Трамп" (Trump), вероятно, составит 23,4 млрд долларов. Это на 8 млрд долларов больше, чем первоначально указывали в ВМС.

Ожидается, что стоимость каждого из 14 последующих судов вырастет с 10,2 млрд долларов до чуть более 18 млрд долларов. Таким образом, общая стоимость 15 военных кораблей составит 275 млрд долларов.

Эти оценки были сделаны независимым Бюджетным управлением Конгресса США, которое заявило, что строительство первого из линкоров может занять 8 лет или больше.