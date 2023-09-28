У будівництві існує чотири корупційні точки, які збільшують його собівартість на 30%, - Шуляк

Корупційна складова у будівельному бізнесі може доходити до 30% від собівартості будівництва, все залежить від об'єкта. Це позначається безпосередньо на споживачах - людях, які купують квартири, або інвестують у них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Причому корупція, за її словами, має місце не на якомусь конкретному етапі будівництва, а протягом всього процесу. Загалом, сьогодні можна виділити чотири основні корупційні точки.

Перша корупційна точка - відведення земельної ділянки. Позбутися хабарництва на цьому етапі допомогло б проведення прозорих аукціонів. Але норма законодавства щодо них так і не запрацювала.

Другий корупційна точка - отримання містобудівних умов та обмежень. Документ, який видається протягом 10 днів, до якого в законі чітко прописані всі вимоги, на сьогодні, наголошує Шуляк, став один із найбільш корупційних.

"Вже на етапі його отримання забудовнику малюють якісь долари або якісь метри, які він повинен віддати. І чим ближче до центральної частини міста знаходиться ділянка, на яку потрібно отримати містобудівні умови та обмеження, тим вище хабарні тарифи", - додає вона.

Третій корупційний ризик - отримання дозволу на проведення будівельних робіт. А четвертий - це введення безпосередньо в експлуатацію при отриманні сертифікату відповідності.

"Вбити цього корупційного монстра можна, тільки змінюючи законодавство. І на сьогодні нічого кращого, як цифрова диктатура, ми не бачимо”, - зауважує нардеп і додає, що ті цифрові інструменти, які сьогодні запроваджують у сфері будівництва, дозволять мінімізувати прояви і навіть ризики корупції.

Так, вже створені е-система у сфері будівництва і е-реєстр пошкодженого та зруйнованого майна. Зокрема, компенсації, що надаються зараз громадянам, у яких пошкоджене чи зруйноване житло – нараховуються вже зі 100% використанням цифрових інструментів.

"Наша задача - зробити так, щоби послуги, які сьогодні надає держава, надавалися максимально без залучення чиновника. Прагнемо, щоб чиновники на різних рівнях - центральному, місцевому, - не втручалися в процеси у ручному режимі, а послуги надавалися автоматично. Вже є досвід надання різних послуг Через "Дію", коли не треба збирати довідки та стояти годинами в черзі під кабінетом", - підсумувала нардеп.