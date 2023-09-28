В строительстве существует четыре коррупционных точки, которые увеличивают его себестоимость на 30%, - Шуляк

Коррупционная составляющая в строительном бизнесе может доходить до 30% себестоимости строительства, все зависит от объекта. Это сказывается непосредственно на потребителях – людях, покупающих квартиры, или инвестирующих в них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по организации государственной власти, местному самоуправлению, региональному развитию и градостроительству, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

Причем коррупция, по ее словам, имеет место не на каком-либо конкретном этапе строительства, а в течение всего процесса. В общем, сегодня можно выделить четыре основных коррупционных точки.

Первая коррупционная точка - отвод земельного участка. Избавиться от взяточничества на этом этапе помогло бы проведение прозрачных аукционов. Но норма законодательства по ним так и не заработала.

Вторая коррупционная точка - получение градостроительных условий и ограничений. Документ, который издается в течение 10 дней, к которому в законе четко прописаны все требования, на сегодняшний день, отмечает Шуляк, стал один из самых коррупционных.

"Уже на этапе его получения застройщику рисуют какие-то доллары или какие-то метры, которые он должен отдать. И чем ближе к центральной части города находится участок, на который нужно получить градостроительные условия и ограничения, тем выше взяточные тарифы", - добавляет она.

Третий коррупционный риск - получение разрешения на проведение строительных работ. А четвертый – это ввод непосредственно в эксплуатацию при получении сертификата соответствия.

"Убить этого коррупционного монстра можно, только меняя законодательство. И на сегодня ничего лучше, чем цифровая диктатура, мы не видим”, - отмечает нардеп и добавляет, что те цифровые инструменты, которые сегодня внедряют в сфере строительства, позволят минимизировать проявления и даже риски коррупции.

Так, уже созданы е-система в сфере строительства и е-реестр поврежденного и разрушенного имущества. В частности, компенсации, которые сейчас предоставляются гражданам, у которых повреждено или разрушено жилье - начисляются уже со 100% использованием цифровых инструментов.

"Наша задача - сделать так, чтобы услуги, которые сегодня предоставляет государство, предоставлялись максимально без привлечения чиновника. Стараемся, чтобы чиновники на разных уровнях - центральном, местном, - не вмешивались в процессы в ручном режиме, а услуги предоставлялись автоматически. Уже есть опыт предоставление различных услуг Из-за "Действия", когда не нужно собирать справки и стоять часами в очереди под кабинетом", - подытожила нардеп.