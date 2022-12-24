На будівництві гілки метро в Києві могли вкрасти близько півмільярда гривень, - Нацполіція

Слідство встановило, що в 2018 році київський метрополітен уклав договір з підрядником на суму 5,9 млрд гривень, з яких профінансували на 4 млрд гривень. Однак підрядник виконав роботи тільки на 60% - станом на сьогодні строки порушені, а стан будівництва не змінився.

А у жовтні 2022 року на рахунки підконтрольних підприємств як попередня оплата за будівельні роботи перераховано ще 530 млн грн. Слідство встановило, що ці підприємства не мали кваліфікованих працівників та власної спецтехніки для відповідних робіт.

В рамках розслідування поліцейські провели майже 30 обшуків та вилучили фінансово-господарську документацію. Крім того, для "попередження подальших сумнівних операцій із бюджетними коштами" за ініціативи Нацполіції Державною службою фінансового моніторингу України заблоковано 160 млн грн, які знаходилися на рахунках задіяних у протиправній схемі підприємств.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу триває.