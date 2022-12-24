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На строительстве ветки метро в Киеве могли украсть около полумиллиарда гривен, - Нацполиция

Фото: в Киеве на строительстве метро могли украсть 530 млн гривен (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Национальная полиция Украины расследует возможное хищение 530 миллионов гривен на строительстве ветки киевского метрополитена.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Национальную полицию.

Следствие установило, что в 2018 году киевский метрополитен заключил договор с подрядчиком на сумму 5,9 млрд. гривен, из которых профинансировали на 4 млрд. гривен. Однако подрядчик выполнил работы только на 60% - по состоянию на сегодняшний день сроки нарушены, а состояние строительства не изменилось.

А в октябре 2022 года на счета подконтрольных предприятий в качестве предоплаты за строительные работы перечислено еще 530 млн грн. Следствие установило, что у этих предприятий не было квалифицированных работников и собственной спецтехники для соответствующих работ.

В рамках расследования полицейские провели около 30 обысков и изъяли финансово-хозяйственную документацию. Кроме того, для "предупреждения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами" по инициативе Нацполиции Государственной службой финансового мониторинга Украины заблокировано 160 млн. грн., которые находились на счетах задействованных в противоправной схеме предприятий.

Досудебное расследование по уголовному производству по ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса продолжается.

Напомним, что 20 декабря в Киеве открылись две центральные станции метро - "Майдан Незалежности" и "Хрещатик".

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метрокоррупция