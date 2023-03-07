З будівлі валить дим. У Головному управлінні МВС РФ у Москві сталася пожежа

"У головній будівлі МВС на Петрівці, 38 пожежа", - йдеться у повідомленні.

За даними авторів, за попередніми даними, спалахнули будматеріали на третьому поверсі, зараз із будівлі валить дим.

"На місці працюють пожежники, інформації про постраждалих поки що немає", - додають у Telegram-каналі.

Як пишуть в Telegram-каналі "Осторожно новости", про пожежу в будівлі МВС на Петрівці в Москві повідомили робітники.

"При ремонтних роботах спалахнуло приміщення на 2 поверсі. Там знаходився склад будматеріалів, площа пожежі невелика - близько 3 квадратних метрів. Люди з поверху встигли евакуюватися", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у Telegram-каналі Mash, було надано підвищений ранг складності. "Він виник у ході робіт з реконструкції. До прибуття пожежників із палаючого кабінету евакуювалися п'ять осіб", - йдеться у повідомленні.