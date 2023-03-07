Из здания валит дым. В Главном управлении МВД РФ в Москве случился пожар

"В главном здании МВД на Петровке, 38 пожар", - говорится в сообщении.

По данным авторов, по предварительным данным, загорелись стройматериалы на третьем этаже, сейчас из здания валит дым.

"На месте работают пожарные, информации о пострадавших пока нет", - добавляют в Telegram-канале.

Как пишут в Telegram-канале "Осторожно новости", о пожаре в здании МВД на Петровке в Москве сообщили рабочие.

"При ремонтных работах загорелось помещение на 2 этаже. Там находился склад стройматериалов, площадь пожара небольшая - около 3 квадратных метра. Люди с этажа успели эвакуироваться", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Telegram-канале Mash, был присвоен повышенный ранг сложности.

"Он возник в ходе работ по реконструкции. До прибытия пожарных из горящего кабинета эвакуировались пять человек", - говорится в сообщении.