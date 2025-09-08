По будівлі Кабміну вдарив "Іскандер", а не "Шахед" (фото)

За інформацією джерел видання, про те, що по будівлі уряду влучила ракета "Іскандер", свідчить аналіз уламків. При цьому бойова частина ракети не вибухнула.

Пожежа на верхніх поверхах Кабміну виникла внаслідок загоряння ракетного палива.

Зі свого боку посол Матернова підтвердила, що росіяни використовували для удару ракету "Іскандер".

"Я бачила це на власні очі: Путін (російський диктатор Володимир Путін - ред.) точно знає, що робить. Балістична ракета "Іскандер", яка уразила Кабінет міністрів, була націлена саме туди - в саме серце уряду України. Нам показали значні залишки самої ракети. І безліч осколків, що залишилися від касетного боєприпасу, вбудованого в "Іскандер", - зазначила вона.

Фото: наслідки удару по будівлі Кабміну (facebook.com/kmathernova)

До речі, згідно з офіційною інформацією Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 7 вересня росіяни застосували для атаки дев'ять крилатих ракет "Іскандер", чотири з яких було збито.

При цьому ворог використовував 810 дронів різних типів, а також чотири балістичні ракети.

Як нагадує Defense Express, крилата ракета 9М727 входить до складу оперативно-тактичного комплексу "Іскандер" поряд із 9М728 і 9М729. Найчастіше її позначають як "Іскандер-К" або Р-500. За даними експертів, 9М727 вважається наземною модифікацією морської ракети 3М-14 "Калібр".

Росія активно застосовує цей тип озброєння для ударів по українських містах. Одним із найвідоміших випадків стало влучання по драмтеатру в Чернігові 2023 року. Як і більшість зразків російського озброєння, ракета містить значну кількість західних компонентів цивільного виробництва.

За штатного спрацьовування бойової частини вагою близько 450 кг наслідки таких ударів були б значно руйнівнішими.