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З будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор (фото)

Фото: з будівлі Херсонської ОДА зник російський прапор (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

З будівлі облдержадміністрації у Херсоні зник російський прапор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови Херсонської обласної ради Юрія Соболевського.

"Херсонська обласна державна адміністрація. Фото зроблене сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого…Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки", - розповів він.

Як повідомлялось, російські окупанти перемістили свою "адміністрацію" з Херсона на лівий берег Дніпра. Тепер вона розміщена у захопленому Скадовську.

Нагадаємо, що росіяни силоміць виселяють громадян, які проживають вздовж Дніпра у Херсонській області.

Також окупаційна влада Херсонської області оголосила про розширення "зони евакуації" на 15 кілометрів углиб області.

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Херсон